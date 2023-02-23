В России вводят новый вид бюджетных кредитов регионам

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России вводится новый вид бюджетных кредитов для регионов под 3% годовых, такой закон подписал президент РФ Владимир Путин.



Документ устанавливает право в 2023 году Федерального казначейства предоставлять за счет временно свободных средств федерального бюджета субъектам РФ кредиты на срок до 15 лет по ставке 3% годовых с правом досрочного погашения в общем объеме до 250 млрд рублей. Регионы должны потратить средства на инфраструктурные проекты с высокой социально-экономической эффективностью.

Фото: pxhere.com

Регион, получивший бюджетный кредит, не вправе размещать средства регионального бюджета на банковских депозитах на срок свыше одного месяца.

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Маргарита Головатенко