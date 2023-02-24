Онколог рассказал, что маникюр с использованием УФ-лампы может привести к раку

Маникюр с использованием ультрафиолетовых ламп не подходит людям с чувствительной кожей или пигментацией, так как есть риск заболевания раком. Об этом сообщил профессор Александр Серяков, главный онколог и врач-терапевт центра «СМ-Клиника», передает Daily Moscow.

По словам специалиста, в эту группу риска входят люди с чувствительной кожей и люди с пигментными невусами на пальцах рук и ног.

Он посоветовал избегать маникюра с использованием ультрафиолетовых ламп или тщательно защищать проблемные участки. Например, использовать кремы с высоким показателем SPF и перчатки с прорезями на кончиках пальцев, которые не позволяют УФ-лучам проникать к коже.

Напомним, врач-онколог, завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов рассказал, что для снижения риска онкологических заболеваний необходимо отказаться от сигарет, алкоголя и сократить потребление красного мяса. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в первую очередь для профилактики рака необходимо регулярно наблюдаться у онколога.

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Елизавета Пуншева