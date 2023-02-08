Врач-онколог: «Ранняя диагностика увеличивает шансы на выживаемость без болезни»

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Необходимо отказаться от сигарет, алкоголя и сократить потребление красного мяса для снижения риска онкологических заболеваний. Об этом «ГТРК Татарстан» рассказал врач-онколог, завотделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического центра Альберт Гимранов.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в первую очередь для профилактики рака необходимо регулярно наблюдаться у онколога.

Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

— На сегодня по статистике мы видим, что ранняя диагностика увеличивает шансы на выживаемость без болезни, так скажем в переводе её в хроническую стадию. Это когда пациент просто наблюдается, но при этом не получает какого-либо специфического лечения. Допустим, если пациент обращается к нам на первой стадии, то вероятность того, что он проживет не 5 лет, а 10 составляет 80%. В то время как вторая стадия дает нам уже более низкий процент десятилетней выживаемости — порядка 60%. Еще ниже третья стадия, когда процент десятилетней выживаемости составляет порядка 40%. При четвертой стадии — всего 5%, — отметил он.



Напомним, завотделением амбулаторной онкологии, врач-онколог, маммолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Жукова. рассказала, что некоторые виды онкологии протекают бессимптомно. К ним относятся рак поджелудочной железы, рак почки и гепатоцеллюлярные раки печени.

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Елизавета Пуншева