Почти половина россиян считает, что их телефоны прослушиваются

Бренды настраивают интернет-рекламу, используя данные, полученные с помощью прослушки телефонов, в этом убежден 41% россиян. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетинговой компании Mindbox.

Согласно опросу, еще 24% россиян считают, что бренды анализируют общедоступные персональные данные пользователей и на их основе подают рекламу. 18% респондентов убеждены, что компании отслеживают действия людей в интернете. Еще 14% россиян думают, что бренды анализируют поведение пользователей на своих сайтах при настройке рекламы. 6% респондентов также считают, что компании отслеживают людей в офлайне.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также выяснилось, что 41% россиян не хотят предоставлять свои данные компаниям, но чувствуют себя их заложниками. Еще 26% негативно относятся к обмену данными и не хотят делиться информацией о себе с брендами. И только 11% убеждены, что компании могут улучшить свои услуги, собирая личные данные пользователей, и относятся к такой возможности положительно.

Напомним, старший исследователь данных в «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что опасность чат-ботов с искусственным интеллектом заключается в том, что ответы, которые они генерируют, могут содержать в себе неверную информацию. Специалист также призвал граждан уделять внимание развитию своего критического мышления и не забывать перепроверять информацию, которая встречается в Сети.

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Елизавета Пуншева