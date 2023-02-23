Психиатр рассказал об анализе на успешность лечения депрессии

Психиатры активно используют анализ крови на определение уровня BDNF для оценки успешности лечения депрессии, рассказал «Газете.Ru» Герман Симуткин, доктор медицинских наук, психиатр, главный исследователь отдела эмоционального состояния Томского института психического здоровья.

— BDNF (brain-derived neurotrophic factor) — это нейротрофический фактор мозга, который регулирует развитие и взаимодействие нейронов. Традиционно он указывает на то, насколько хорошо функционирует нервная система, — пояснил он.

По словам Смуткина, важно оценивать уровень BDNF, поскольку в 10—12% случаев лечение оказывается совершенно неэффективным. Если этот фактор повышен, то лечение антидепрессантами оценивается положительно.

— К сожалению, некоторые виды депрессии не поддаются лечению. Есть ситуации, когда антидепрессанты и нормотимики не работают вообще, а есть другие, когда они работают, но недостаточно, чтобы удовлетворить пациента или врача, — отметил Симуткин.

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Елизавета Пуншева