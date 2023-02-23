Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.



В решении суда сказано, что апелляция не может быть рассмотрена в связи с поздними сроками подачи. У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но в сроки не уложились.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, их отклонили 15 июля. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.

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Маргарита Головатенко