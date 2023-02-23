Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение от международных турниров
Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Российского футбольного союза (РФС) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по отстранению от международных турниров российских клубов и сборных со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
В решении суда сказано, что апелляция не может быть рассмотрена в связи с поздними сроками подачи. У РФС было 30 дней на подачу апелляции, но в сроки не уложились.
28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили Россию от участия в международных соревнованиях на фоне осложнения ситуации вокруг Украины. 7 марта РФС подал апелляции в CAS на эти решения, их отклонили 15 июля. Верховный суд Швейцарии является высшей инстанцией для обжалования решений CAS.
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