Киберэксперт рассказал, как хакеры могли взломать радиовещание в России

Хакеры, взломавшие радиопередачи в некоторых регионах России, могли сделать это удаленно, поскольку серверы подключены к глобальной сети. Об этом сообщил киберэксперт Сергей Вакулин, передает Daily Moscow.



Киберэксперт подчеркнул, что взлом радиостанции, вероятно, был осуществлен заранее и что атака произошла рано утром в среду, когда в студии никого не было. Хакеры могли заменить файлы, которые должны были выйти в эфир. Более вероятно, что это произошло не в режиме онлайн.

По словам Ваклина, если есть FTP-соединение и возможность подменить файлы для трансляции, то даже сотрудники радиостанции не будут знать, что произошла подмена.

— Особенно если они переименуют файл в то, что было на сервере, — отметил он.

Сигнал тревоги ракетного удара 22 февраля прозвучал в эфире «Юмор FM», Comedy radio, «Авторадио», Relax FM. Радиостанции заявили о взломе. Каждые две минуты ведущий сообщал о «воздушной тревоге». Людей предупредили об угрозе ракетного удара и попросили пройти в укрытие. В МЧС сообщили, что сигнал является фейковым.



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Елизавета Пуншева