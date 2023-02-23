Главное о коронавирусе на 23 февраля: вакцинные инвестиции, снижение случаев заболеваемости в мире
Недостаточный уровень коллективного иммунитета в Татарстане
- В Татарстане загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 составляет не более 30% от норматива. Однако уровень коллективного иммунитета находится на отметке менее 80%. Заболеваемость в республике — не более 30 случаев на 100 тыс. населения.
Спрос на билеты в Китай поднялся на 70%
- После трехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновлено пассажирское сообщение между Благовещенском и Хэйхэ (КНР). Для визита в Поднебесную нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов до въезда в страну.
- Спрос на авиабилеты из России в Китай за последнюю неделю вырос на 70% на фоне новостей о возобновлении туристических поездок между странами. Как сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе, турбизнес России ждет дату возобновления отправки групп в Китай и из него.
- В Орловской области число заразившихся коронавирусом увеличилось на 34% за неделю — зарегистрированы порядка 400 новых случаев заражения. Доля коронавируса выросла до 78,8% среди респираторных вирусов, которые циркулируют в регионе.
Гендиректор ВОЗ призвал к вакцинным инвестициям
В мире коронавирусом нового типа на 08:20 (мск) заразились 674 566 366 человек, 6 866 201 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 305 374). На второй строчке — Индия (44 686 676), на третьей — Франция (39 805 492), на четвертой — Германия (38 068 912), на пятой — Бразилия (36 997 328). Показатель России — 21 892 777.
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 118 719). За ними следуют Бразилия (698 382), Индия (530 763), Россия (387 932, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 885).
- Президент Южной Осетии Алан Гаглоев получил положительный результат теста на коронавирус. Его состояние стабильное, по возвращению из РФ он будет находиться на самоизоляции. Ранее в Кремле сообщили, что из-за теста пришлось перенести встречу президента России Владимира Путина с Гаглоевым, которая должна была быть первой с момента победы главы Осетии на выборах весной 2022 года.
- Число случаев заболевания от COVID-19 во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущими 28 днями снизилось на 89%, смертность — на 62%. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее заявил, что инструменты, имеющиеся в распоряжении правительств, должны позволить завершить пандемию COVID-19 уже в этом году.
- Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество инвестировать в разработку вакцин от COVID-19. На брифинге в Женеве в среду он также высказался за продолжение вакцинации. Он сослался на новые данные исследований коронавируса, которые, по его словам, «добавляют веса свидетельствам о пользе вакцинации». Он отметил, что первоначальная вакцинация и бустерные прививки «снижают вероятность сердечных приступов и инсультов» у пациентов с ковидом. «Исключительно важно также, чтобы правительства поддерживали и усиливали наблюдение и секвенирование», — констатировал гендиректор. Поскольку коронавирус SARS-CoV-2 эволюционирует, наблюдение за ним и секвенирование его генома помогут быстро «оценивать и модернизировать» вакцины, терапевтические и диагностические средства, отметил Гебрейесус.
- Несколько тысяч жителей Японии в четверг пришли к дворцу в центре Токио поздравить императора Нарухито с днем рождения. Японскому монарху исполнилось 63 года. Обычная для дня рождения японского монарха церемония для Нарухито проводится впервые — все предыдущие годы она отменялась из-за ситуации с распространением коронавируса. В этом же году она прошла в усеченном формате — поздравить монарха смогли прийти только порядка 4 800 человек, которые, по данным управления делами японского императорского двора, отбирались посредством лотереи. В то же время выходы императора и его семьи к народу транслировали японские телеканалы.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым