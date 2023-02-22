В Казани демонтировали бюсты Льва Толстого и Максима Горького

Фото: Комитет внешнего благоустройства города (бюст Льва Толстого)

В Казани демонтировали бюст Максима Горького, который расположен на пересечении улиц Курашова и Горького. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Бюст будет отреставрирован в честь 155-летия со дня рождения писателя. Его вернут на прежнее место 28 марта.

Такая же участь постигла и бюст Льва Толстого в одноименном сквере. Специалисты разобрали конструкцию и увезли ее на реставрацию. После необходимых работ она вернется на прежнее место в обновленном виде. Это произойдет 30 апреля.



Фото: Комитет внешнего благоустройства города (бюст Максима Горького)

В прошлом году на ремонт казанских памятников, обелисков, бюстов и монументов власти города потратили 4,6 млн рублей. Всего в порядок привели 82 объекта.

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Айрат Назипов