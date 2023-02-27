СберМаркет открыл в Казани свой первый в России флагманский центр для курьеров и сборщиков

Фото: предоставлено пресс-службой СберМаркета

Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет (12+) открыл свой первый в России флагманский центр для курьеров и сборщиков в Казани. В нём те, кто хочет сотрудничать с компанией, смогут узнать больше о старте партнёрства с ней, а сборщики и курьеры — отдохнуть и получить консультацию. Аналогичные центры планируется открыть до конца года в других городах страны.

Флагманский центр расположен по адресу: г. Казань, улица Московская, 19/8. Это уникальное многофункциональное пространство как для тех, кто только планирует подключиться к сервису, так и для действующих курьеров и сборщиков СберМаркета. Первых сотрудники центра проконсультируют о том, как начать сотрудничать с сервисом. Ещё расскажут о процессе сборки, доставки и передаче заказа клиенту, а также с помощью онлайн-тренажёра научат пользоваться приложением Шоппер (18+), в котором приходят заказы.

Фото предоставлено пресс-службой СберМаркета. Реклама. ООО «Инстамарт Сервис»

Курьеры и сборщики сервиса в центре могут проконсультироваться с менеджерами, зарядить телефон и просто пообщаться друг с другом за чашкой чая. А в ближайшее время откроется зона, где партнёры компании смогут предоставить в аренду велосипеды и телефоны.

Владимир Камионко, операционный директор СберМаркета:

«Со СберМаркетом сотрудничает 46 000 курьеров и сборщиков по всей стране, более 1 000 из них — в Казани. Нашей идеей было создание места притяжения новых людей, где они получат подробную информацию о сервисе и помощь на каждом этапе оформления сотрудничества. Одновременно это будет пространство для сплочения действующих сборщиков и курьеров».

Сегодня СберМаркет предоставляет курьерам и сборщикам расширенную партнёрскую программу. Она включает скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, аренду техники, обслуживание автомобилей, велосипедов и самокатов и мобильную связь. Кроме того, компания предоставляет брендированную одежду и даёт возможность дополнительно прокачать свои профессиональные навыки.