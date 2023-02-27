СберМаркет открыл в Казани свой первый в России флагманский центр для курьеров и сборщиков
Онлайн-сервис доставки продуктов СберМаркет (12+) открыл свой первый в России флагманский центр для курьеров и сборщиков в Казани. В нём те, кто хочет сотрудничать с компанией, смогут узнать больше о старте партнёрства с ней, а сборщики и курьеры — отдохнуть и получить консультацию. Аналогичные центры планируется открыть до конца года в других городах страны.
Флагманский центр расположен по адресу: г. Казань, улица Московская, 19/8. Это уникальное многофункциональное пространство как для тех, кто только планирует подключиться к сервису, так и для действующих курьеров и сборщиков СберМаркета. Первых сотрудники центра проконсультируют о том, как начать сотрудничать с сервисом. Ещё расскажут о процессе сборки, доставки и передаче заказа клиенту, а также с помощью онлайн-тренажёра научат пользоваться приложением Шоппер (18+), в котором приходят заказы.
Курьеры и сборщики сервиса в центре могут проконсультироваться с менеджерами, зарядить телефон и просто пообщаться друг с другом за чашкой чая. А в ближайшее время откроется зона, где партнёры компании смогут предоставить в аренду велосипеды и телефоны.
Владимир Камионко, операционный директор СберМаркета:
«Со СберМаркетом сотрудничает 46 000 курьеров и сборщиков по всей стране, более 1 000 из них — в Казани. Нашей идеей было создание места притяжения новых людей, где они получат подробную информацию о сервисе и помощь на каждом этапе оформления сотрудничества. Одновременно это будет пространство для сплочения действующих сборщиков и курьеров».
Сегодня СберМаркет предоставляет курьерам и сборщикам расширенную партнёрскую программу. Она включает скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, аренду техники, обслуживание автомобилей, велосипедов и самокатов и мобильную связь. Кроме того, компания предоставляет брендированную одежду и даёт возможность дополнительно прокачать свои профессиональные навыки.
Справка
Сервис СберМаркет предоставляется ООО «Инстамарт Сервис», 115035, г. Москва, наб. Садовническая, д. 9, этаж 2, помещ. III, ком. 7 ОГРН 1187746494980. Подробности на сайте sbermarket.ru и в мобильном приложении СберМаркет: Доставка продуктов (12+)
СберМаркет — это доставка из магазинов №1 в России*. Сервис доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и многое другое более чем в 160 городах от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
*СберМаркет (ООО «Инстамарт Сервис») по итогам 2021 года и трёх кварталов 2022 — лидер в своем сегменте в России. Сервис занимает 1 место по обороту среди интернет-магазинов продовольственных товаров на основании отраслевого обзора «FOODTECH: online-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP. Online food retail», проведенного ООО «ИНФОЛайн».
СберМаркет обеспечивает доставку более чем из 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети METRO, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.
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