В Казани временно закроют пункты сбора гуманитарной помощи для мобилизованных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 23 по 26 февраля включительно некоторые пункты сбора гуманитарной помощи для добровольцев, мобилизованных и их семей будут закрыты. Часть из них продолжит работу по измененному графику, сообщает мэрия Казани.

Режим работы пунктов сбора:

подростковый клуб «Алга» (ул. Мавлютова, 21). С 23 по 26 февраля — выходные дни. В будни прием ведется с 9.00 до 19.00, в субботу — с 10.00 до 14.00, воскресенье — выходной;

подростковый клуб «Арена» (ул. Симонова, 6). 23, 24 и 26 февраля — выходные, 25 февраля работает с 9.00 до 20.00. В будни прием ведется с 9.00 до 21.00, в субботу — с 9.00 до 20.00, воскресенье — выходной;

подростковый клуб «Импульс» (ул. Арсланова, 11). 23, 24 и 26 февраля — выходные, 25 февраля работает с 9.00 до 15.00. В будни прием ведется с 9.00 до 21.00, в субботу — с 9.00 до 15.00, воскресенье — выходной;

подростковый клуб «Лада» (ул. Гаврилова, 22). С 23 по 26 февраля — выходные. С понедельника по субботу прием ведется с 10.00 до 19.00, воскресенье — выходной;

казанский молодежный центр им. А. Гайдара (ул. Копылова, 7/2). Работает ежедневно с 10.00 до 18.00;

спортивный комплекс «Баско» (ул. Халтурина, 3). Работает ежедневно с 9.00 до 20.00;

спортивный комплекс «Мотор» (ул. Ленинградская, 26). 23 февраля — выходной, в другие дни работает с 10.00 до 18.00;

спортивный комплекс «Ак Буре» (ул. Вагапова, 17а). Работает без выходных с 8.30 до 20.00;

спортивный комплекс «Золотая шайба» (ул. Гаврилова, 48а). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

спортивный комплекс «Ватан» (ул. Чуйкова, 8). 25 и 26 февраля — выходные. В будние дни работает с 8.00 до 20.00;

спортивный комплекс «Форвард» (ул. Химиков, 40). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

Центр бокса и настольного тенниса (ул. Файзи, 2а). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

стадион «Локомотив» (ул. Футбольная, 1). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

стадион «Тасма» (ул. Гагарина, 56). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00, в воскресенье и в праздничные дни — с 11.00 до 20.00;

Центральный стадион (ул. Ташаяк, 2а). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

стадион «Ракета» (ул. Стадионная, 1а). Работает ежедневно с 8.00 до 20.00;

стадион «Трудовые резервы» (ул. Ершова, 7). Работает ежедневно с 10.00 до 20.00.

Также будет закрыт основной склад сбора и комплектования гуманитарных грузов на Горьковском шоссе, 53а. Он откроется 27 февраля.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На прошлой неделе Татарстан подготовил к отправке в Лисичанск более 105 тонн гуманитарной помощи. Как это было, можно увидеть в фоторепортаже «Реального времени».

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Айрат Назипов