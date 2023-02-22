СИБУР и популярная певица Милана Стар проведут эко-урок для школьников Казани и Нижнекамска

Популярная певица и блогер Милана Стар, СИБУР и Центр экономии ресурсов проведут экологический урок для школьников Казани и Нижнекамска. Мероприятие состоится 27 и 28 февраля. Школьникам расскажут о важности осознанного отношения к окружающей среде, переработке отходов и раздельном сборе пластика.

Как сообщают организаторы, уроки пройдут под эгидой программы «Вторая жизнь пластика», созданной СИБУРом и Центром экономии ресурсов в 2019 году. Участниками урока станут школьники начальных и средних классов, интересующиеся вопросами охраны окружающей среды. Во время урока школьники вместе с экспертом из Центра экономии ресурсов и Миланой Стар смоделируют программу, которая будет отражать состояние планеты, меняющееся в зависимости от действия людей. Программа покажет, что правильное отношение к отходам, их переработка и вовлечение в повторное использование — важные факторы сохранения здоровой окружающей среды.

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В Казани урок пройдет 27 февраля в 11.00 в коворкинге многопрофильного лицея № 188 «Бионика», расположенного в ЖК «Салават Купере», с углубленным изучением математики, физики, биологии и химии.

В Нижнекамске урок состоится 28 февраля в 11.00 в новом полилингвальном образовательном комплексе Адымнар, открытом в прошлом году. Во время урока будет организована трансляция, к которой присоединятся 15 школ города. Находясь на расстоянии, ученики школ города смогут выполнить интересные задания вместе с Миланой Стар и экспертами из Центра экономии ресурсов, а также задать вопросы в реальном времени.

После урока учащиеся смогут сфотографироваться с Миланой Стар, взять автограф и задать интересующие вопросы.

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