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Владимир Путин: Запад использует Украину как таран против России

12:23, 21.02.2023
Владимир Путин: Запад использует Украину как таран против России
Фото: скриншот трансляции

Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что Москва не воюет с народом Украины. Его он назвал заложником киевского режима.

— Запад использует Украину как таран против России, — считает глава государства. Он обратил внимание, что западные элиты не скрывают своего намерения нанести Москва стратегическое поражение. Россия в ответ на это будет отвечать соответствующим образом, заверил Владимир Путин.

По его словам, чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от границ.

«Реальное время» ведет текстовую и онлайн-трансляцию послания главы государства Федеральному собранию. С главными заявлениями Владимира Путина можно ознакомиться в новостной ленте интернет-газеты.

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Татьяна Демина
Общество

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