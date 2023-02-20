«Я был в состоянии аффекта»: арестован казанец, который признался — задушил и закопал подругу

Под стражу до 18 апреля заключил 23-летнего безработного Булата Кулакова Приволжский суд Казани. Он был задержан 18 февраля после явки с повинной, в которой признался в убийстве своей 40-летней близкой знакомой и согласился показать место, где спрятал тело, передает журналист «Реального времени».



По версии СК, обвиняемый избил подругу и задушил ее шарфом, а потом спрятал ее тело в снегу на придомовой территории своего участка по улице Строителей.

Перед заседанием по мере пресечения он заявил, что вину признает частично: «Я был в состоянии аффекта». С его слов, поддался эмоциям, поскольку подруга во время ссоры его по-всякому оскорбляла.



Ходатайство СК об аресте на заседании поддержала старший помощник прокурора Приволжского района Чулпан Шаехова.

Само убийство было совершено еще 12 февраля на почве выяснения личных отношений. Один из источников «Реального времени» отмечает, якобы незадолго до этих событий женщина решила уйти от мужа к молодому парню и муж якобы был не против. Однако ссора с молодым закончилась трагедией.

На момент преступления Кулаков числился безработным. Ранее работал кассиром в одной из федеральных торговых сетей.