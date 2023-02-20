В Татарстане с начала года подали 1,5 тысячи заявок на участие в программе субсидирования найма

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан занял третье место по России по количеству заявок на участие в Программе субсидирования найма с начала года — всего в республике подали 1,5 тысячи таких заявок, сообщили в пресс-службе Роструда.



Первое место заняла Москва, второе место — у Свердловской области (около 1,6 тыс. заявлений). Значительное количество заявок представлено работодателями Омской и Саратовской областей, а также Красноярского края.

— В прошлом году по программе субсидирования найма было трудоустроено свыше 25 тыс. человек. Среди них самые разные специалисты: бухгалтеры, инженеры, водители, медсестры, токари, слесари, технологи. С начала 2023 года на портал «Работа России» поступили заявления от почти 4 тысяч работодателей на более 28 тысяч рабочих мест, — отметил руководитель Роструда Михаил Иванков.

В прошлом году Татарстан вошел в число регионов России, в которых наибольшее количество человек устроились на работу по программе субсидирования найма молодых соискателей.

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Маргарита Головатенко