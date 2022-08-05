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Татарстан — в числе регионов с наибольшим числом молодых соискателей по программе субсидирования найма

14:28, 05.08.2022
Татарстан — в числе регионов с наибольшим числом молодых соискателей по программе субсидирования найма
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан вошел в число регионов России, в которых наибольшее количество человек устроились на работу по программе субсидирования найма молодых соискателей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

Всего по стране работу по программе нашли более 10 тысяч человек, в Татарстане доля от общего числа составила 6%. Регион уступил лишь Ингушетии (12%) и Волгоградской области (7%).

Компании предоставили для молодых соискателей около 90 тысяч рабочих мест. За трудоустройство отдельных категорий граждан в возрасте до 30 лет организации могут получить денежную компенсацию, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
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