Вероника Кудерметова уступила в матче первого круга в Дубае
Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой в матче первого круга турнира категории WTA 1000, призовой фонд которого превышает 2,7 млн долларов.
Теннисистки провели на корте 3 часа 3 минуты. Россиянка под десятым номером посева по ходу первого сета брала медицинский тайм-аут. Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 7:5 в пользу украинки.
Во втором круге Калинина встретится с соотечественницей Даяной Ястремской.
16 февраля Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира. Встреча в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 500 завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу россиянки.
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