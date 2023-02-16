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Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дохе

19:42, 16.02.2023
Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Дохе
Фото: vk.com/kudermetova (архив)

Российская теннисистка, уроженка Казани Вероника Кудерметова обыграла американку Кори Гауфф и вышла в полуфинал турнира в катарской Дохе, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

Встреча в четвертьфинальном матче турнира категории WTA 500 завершилась со счетом 6:2, 3:6, 6:1 в пользу россиянки под восьмым номером посева. Теннисистки провели на корте 2 часа 6 минут.

В полуфинале Кудерметова сыграет против первой ракетки мира польки Иги Швёнтек.

15 февраля Кудерметова обыграла американку Софию Кенин. Россиянка с восьмым номером посева победила со счетом 6:2, 7:5. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут.

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Маргарита Головатенко
Спорт Татарстан

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