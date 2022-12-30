В Сарманово суд обязал исполком выплатить 10 тысяч ребенку, на которого напала бродячая собака

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Компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей должен выплатить исполком Сармановского района Татарстана семье шестилетнего мальчика, которого 17 июня 2022 года укусила бродячая собака. Такое решение по иску прокуратуры вынес райсуд, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.



Нападение собаки на ребенка произошло, когда тот гулял по улице Сайдашева в селе Сарманово. Он получил укус в лицо чуть ниже глаза.

По данным надзорного ведомства, в отдельно взятом районе за 2022-й год зафиксировано несколько нападений собак на детей. После анализа ситуации прокуроры пришли к выводу: местные власти не приняли достаточных мер к обеспечению безопасности населения.

В защиту интересов пострадавших детей прокуроры подали пять исков к исполкому района. По четырем решения пока не вынесены.

Рост числа пострадавших от нападений хвостатых бродяг сармановские прокуроры зафиксировали еще в прошлом году и потребовали от властей принять меры по контролю и регулированию численности безнадзорных животных и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.