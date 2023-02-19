Раздевшийся на взлетно-посадочной полосе пассажир рейса «Москва — Казань» получил штраф

Фото: «МВД Медиа»

Мужчину, который разделся на взлетно-посадочной полосе аэропорта Домодедово, оштрафовали за хулиганство. Об этом сообщает «МВД Медиа».

— В дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о необходимости прибытия наряда транспортной полиции на стоянку воздушного судна, готовившегося вылететь в Казань. Один из пассажиров во время посадки начал нецензурно выражаться, на замечания экипажа не реагировал, затем по трапу покинул самолет и пытался выбежать на летное поле, но был остановлен сотрудниками авиационной безопасности, — рассказали в МВД.

Нарушителем оказался житель Ульяновска 1990 года рождения. Свое поведение он объяснил тем, что очень боится летать. Свою вину пассажир полностью признал. На мужчину составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему назначен штраф.

Фото: 112/t.me

Инцидент произошел сегодня. По сведениям telegram-канала 112, мужчину сняли с рейса «Москва — Казань» после неоднократных замечаний. В конечном счете его передали в руки полицейских.

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Айрат Назипов