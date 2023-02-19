112: пассажир рейса «Москва — Казань» полуголым выбежал на взлетно-посадочную полосу в Домодедово

С рейса «Москва — Казань» сняли пассажира, который вел себя неподобающим образом. Об этом пишет telegram-канал 112.

Отмечается, мужчина громко разговаривал в самолете и ругался матом. После неоднократных замечаний он выбежал на взлетно-посадочную полосу, где разделся и стал уходить от сотрудников аэропорта Домодедово.

Как отметил telegram-канал, самолет улетел без пассажира. Теперь ему придется дать объяснения в отделе полиции.

Фото: 112/t.me

В марте 2021 года похожий инцидент произошел в казанском аэропорту. 30-летний житель Санкт-Петербурга вел себя агрессивно в самолете. Мужчина был пьян. Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Казани для разбирательства.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов