Бананы с начала года подорожали в Татарстане почти на 10%
В Татарстане с начала 2023 года подорожали бананы. Средняя цена с 9 января выросла на 9,4%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.
После новогодних каникул купить один килограмм бананов в Татарстане можно было в среднем за 91,56 рубля. К 13 февраля ценник достиг 100,2 рубля.
Согласно данным Татарстанстата, с 6 по 13 февраля бананы в Татарстане подорожали на 3,41%. Выросли средние цены на свежие помидоры и огурцы, куриные яйца, мясные и овощные консервы для детского питания, маргарин и ряд других продуктов питания.
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