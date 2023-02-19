В Минобороны России заявили о подготовке Украиной провокации с радиоактивными веществами

Киевский режим перед началом работы 11-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН готовит масштабную провокацию для обвинения России в якобы «грубом нарушении» в ходе специальной военной операции обязательств Конвенции о ядерной безопасности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

— Для реализации данной провокации с территории одного из европейских государств на Украину в обход таможенного досмотра доставлены несколько контейнеров с радиоактивными веществами, которые будут использованы для инсценирования локального заражения местности в районе одного из подконтрольных киевскому режиму радиационно опасных объектов, — отметили в ведомстве.

В министерстве считают, что целью провокации является обвинение Вооруженных Сил России в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам Украины, приведшим к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.

Фото: pxhere.com

Напомним, 5 февраля Минобороны России обвинило Киев в подготовке провокации. Спецслужбы Украины хотели подорвать дома в Краматорске для последующего обвинения России в «совершении военных преступлений».

А в начале этой недели, по сведениям министерства, Украина планировала обвинить Россию в якобы «грубом нарушении» обязательств Конвенции о ядерной безопасности в ходе проведения спецоперации. Для этого Киев хотел предоставить мировому сообществу некие «весомые доказательства», якобы подтверждающие, что в результате действий российских военнослужащих на Чернобыльской АЭС и в «зоне отчуждения» в феврале—апреле 2022 года произошло «радиоактивное заражение значительных территорий Украины.



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Айрат Назипов