В Казани прошел турнир по корэш памяти Мусы Джалиля — видео

В Казани состоялся республиканский турнир по корэш памяти Мусы Джалиля. Об этом сообщают сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Вот этот турнир считается значимым. Здесь действительно самые сильнейшие соперники. Все борцы собираются не только из Татарстана, но из других регионов, — прокомментировал участник турнира из Калужской области Сергей Павлик.

Турнир памяти Мусы Джалиля состоялся во Дворце единоборств «Ак Барс». В нем приняли участие 350 спортсменов со всей страны. Один из участников не побоялся выйти в финал соревнований с травмированной ногой.

— Мы тренируемся ради этих соревнований. Это смысл наших тренировок. Поэтому я готов жертвовать всем, чтобы победить здесь, — сказал один из победителей турнира из Елабужского района Ислам Фаляхов.

По итогам турнира, победителями в своих весовых категориях стали: Алексей Абрамов, Ильнар Закиров, Динар Каримуллин, Риназ Калимуллин, Эмиль Мавлин, Раиль Салахутдинов, Булат Мусин, Раиль Нургалиев и Радик Салахов. Победители турнира получают путевку на чемпионат России. Помимо медалей им вручили статуэтку — копию памятника Мусе Джалилю в Казани.

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Айрат Назипов