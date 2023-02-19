В Мензелинском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

Смертельная авария произошла сегодня в Мензелинском районе Татарстана. По данным Госавтоинспекции республики, на 1075-м километре трассы М-7 столкнулись сразу три автомобиля.

— Водитель автомобиля «Лада Ларгус», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2114, после чего водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил лобовое столкновение со встречным автомобилем «Лада Калина», — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Калина» скончался на месте происшествия. Обстоятельства выясняются.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Татарстану

На этой неделе в том же районе, но уже на 1087-м километре трассы М-7 столкнулись Mitsubishi и Ford. В результате водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте ДТП. Он не был пристегнут ремнем безопасности. Второй автомобилист получил травмы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов