Стоматолог: «Покупать лечебную пасту нужно только по рекомендациям врачей»

Менять нужно не только зубную щетку, но и пасту. Об этом «Известиям Мордовии» рассказала заведующая Центром здоровья для детей детской поликлиники №2 г. Саранска Людмила Учватова.

— В зависимости от состояния зубов можно выбрать лечебную или профилактическую пасту. Причем если профилактическую пасту вы можете подобрать самостоятельно, по отзывам и советам знакомых, то покупать лечебную нужно только по рекомендациям врачей, — отметила она.

По ее словам, менять зубную пасту следует каждые несколько месяцев. Это нужно для того, что обеспечить комплексный уход за полостью рта.

«Реальное время» выяснило, что месячную зарплату до миллиона рублей готовы платить в казанской клинике стоматологических услуг. В этом случае, чтобы попасть на должность врача-стоматолога-хирурга-имплантолога, кандидат должен иметь как минимум пятилетний опыт работы на аналогичной должности.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева