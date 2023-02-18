На национальные проекты в Татарстане в 2023 году выделят 29,3 миллиарда рублей

В Татарстане в этом году выделят 29,3 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов. Об этом рассказал заместитель премьер-министра республики — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Отмечается, что в республике реализуют 48 региональных и 13 национальных проектов. Выделенные средства будут направлены на 17 объектов культуры, два объекта демографии, 145 объектов здравоохранения, девять объектов образования. На сайте Минэкономики Татарстана также отмечается, что некоторая часть средств пойдет на 133 дорожных объекта, 5 объектов экологии и 61 по благоустройству и инфраструктуре.

В марте 2022 года сообщалось, что на реализацию национальных проектов в Татарстане было предусмотрено 29,4 миллиарда рублей. Отмечалось, что некоторую часть средств с целью улучшения демографической ситуации направили на строительство детского сада в Казани и школы в Шильнебаше Тукаевского района.

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Антон Гаврилов