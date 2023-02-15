«Нефтехимик» обыграл «Металлург»
«Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) в пользу нижнекамцев.
В составе татарстанского клуба Илья Хохлов оформил хет-трик и стал третьим защитником в сезоне с более чем тремя голами в отдельной игре. Среди игроков «Нефтехимика» это второй хет-трик в сезоне и 14-й в КХЛ.
13 февраля «Нефтехимик» обыграл «Витязь». Нижнекамцы отыгрались с 0:2, итоговый счет — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).
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