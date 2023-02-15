Новости спорта

20:50 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Нефтехимик» обыграл «Металлург»

19:45, 15.02.2023
«Нефтехимик» обыграл «Металлург»
Фото: ХК —«Нефтехимик»

«Нефтехимик» обыграл «Металлург», встреча завершилась счетом 2:4 (1:1, 1:2, 0:1) в пользу нижнекамцев.

В составе татарстанского клуба Илья Хохлов оформил хет-трик и стал третьим защитником в сезоне с более чем тремя голами в отдельной игре. Среди игроков «Нефтехимика» это второй хет-трик в сезоне и 14-й в КХЛ.

Фото: ХК «Нефтехимик»

13 февраля «Нефтехимик» обыграл «Витязь». Нижнекамцы отыгрались с 0:2, итоговый счет — 4:2 (1:2, 1:0, 2:0).

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также