Казанцы жалуются на мужчину, живущего в их подъезде

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Жители дома в Дербышках жалуются на мужчину, устроившего спальню, кухню и туалет в подъезде. Николая Игонина когда-то выселили из собственной квартиры, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Он жил здесь, на втором этаже, он жил с матерью, с родителями. Умирает отец, потом умирает мать, сестра его перестала пускать, и он оказался, естественно, на улице, — прокомментировала соседка Игонина.

Сначала соседи жалели мужчину и подкармливали его. Однако когда мужчина устроил в подъезде свое жилье, стал оставлять здесь мусор и еду со свалок и приводить друзей, злоупотребляющих спиртным, сочувствие прошло. Жители дома обратились в полицию.



Фото: скриншот

— По факту обращения жильцов дома по улице Советской сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой с жителями квартиры номер 4 проведена профилактическая беседа о надлежащем поведении и соблюдении санитарных норм, — отметил начальник пресс-службы управления МВД России по Казани Рафаэль Сагдиев.

По словам сестры Игонина, он не платил за услуги ЖКХ, злоупотребляет спиртным и тащит домой мусор. Полиция сейчас проверяет законность такого решения. В случае, если у мужчины нет прав на жилье, ему, возможно, подыщут приют.

В 2020 году похожая история уже происходила. Мужчину выгнал из квартиры родной младший брат. Он обращался во всевозможные инстанции. Однако никаких последствий не наступало, ведь договор о купле-продаже подписала их мать.

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Елизавета Пуншева