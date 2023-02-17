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Минобороны России опубликовало информацию о новых назначениях командующих военными округами

14:17, 17.02.2023
Минобороны России опубликовало информацию о новых назначениях командующих военными округами
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минобороны России на своем сайте опубликовало информацию о назначениях командующих военных округов.

Командующим Южного военного округа в январе назначен 55-летний генерал-полковник Сергей Кузовлев, уроженец Тамбовской области. Окончил несколько военных учебных заведений.

Генерал-лейтенант Рустам Мурадов, рожденный в Дагестане в 1973 году, с августа 2022 года назначен командующим войсками Восточного военного округа. Окончил Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище имени С.М. Кирова.

Фото: mil.ru

Командующим Западного военного округа является уроженец Читинской области генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Родился в 1970 году.

Напомним, генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял пост командующего Центральным военным округом (ЦВО). На этой должности он сменил казанского генерала-полковника Александра Лапина.

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Елизавета Пуншева
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