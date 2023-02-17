В 2022 году Роскомнадзор внес почти 400 тыс. ссылок в Единый реестр запрещенной информации

Почти 400 тыс. ссылок, ведущих на незаконный контент, внесли в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора в 2022 году, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ведомства.

— За 2022 год в Единый реестр запрещенных сайтов внесено более 384 тыс. ссылок. Порядка 99,7% из них удалены владельцами ресурсов или заблокированы операторами связи, — заявили в пресс-службе.

В конце декабря правительство России утвердило внесение изменений в правила работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. Теперь в реестр попадают сайты, пропагандирующие ЛГБТ, педофилию или смену пола.

5 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Законопроект, предлагающий установить штраф до 5 млн рублей за пропаганду ЛГБТ среди всех граждан и до 10 миллионов рублей за пропаганду педофилии, был принят 27 октября. Штраф за подобные нарушения с учетом распространения пропаганды средствами СМИ или интернета составит 400 тысяч рублей для обычных граждан и до 5 млн рублей для юридических лиц. Иностранцев могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, а также арестовать на срок до 15 суток или депортировать.

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Илина Хакимова