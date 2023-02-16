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Более 120 стартапов из Татарстана подали заявки в международный акселератор

18:59, 16.02.2023
Более 120 стартапов из Татарстана подали заявки в международный акселератор
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала 2023 года российские стартапы подали 317 заявок на участие в международной программе акселерации Евразийского центра инноваций, 127 из них — из Татарстана, что составляет 41%.

Много заявок поступило от участников из Москвы (24%), Санкт-Петербурга (8%) и Владивостока (5%). В общей сложности в отборе участвуют стартапы из 31 региона России.

Согласно данным Евразийского центра инноваций, более половины участников отбора (59%) развивают проекты в IT-сфере. На втором месте — проекты Hardware (11%). Еще 16% заявок поступило от MedTech и BioTech-стартапов. Каждый десятый стартап развивает решение в сфере IoT — интернет вещей.

Специалисты отмечают, что более 45% стартапов, которые планируют участвовать в акселераторе, находятся на стадии продаж и масштабирования на рынке России. 40% проектов имеют минимальный жизнеспособный продукт и уже готовы к выходу на рынок. Кроме того, 6% компаний масштабируют свое решение на международном рынке.

Финалисты отбора примут участие в Российском венчурном форуме в Казани и получат инвестиции до 15 млн рублей на развитие бизнеса. В международную акселерацию стартапы идут за инвестиционной поддержкой, доступом к потенциальным заказчикам и выходом на рынки ЕАЭС, Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки.

Проведение Российского венчурного форума запланировано на 16 марта 2023 года в «Казань Экспо».

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Маргарита Головатенко
БизнесТехнологииIT Татарстан

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