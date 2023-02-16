В Росреестре Татарстана рассказали об изменениях в выписках из ЕГРН

В Управлении Росреестра Татарстана рассказали о законодательных изменениях в выписках из ЕГРН, которые обеспечат дополнительную защиту персональных данных граждан.

С 1 марта текущего года вступят в силу следующие изменения:

данные правообладателей в выписке из ЕГРН будут доступны только при условии, если владелец недвижимости открыл сведения о своих фамилии, имени, отчестве и дате рождения по специальному заявлению. Для этого собственник может обратиться в Росреестр и внести соответствующую запись в ЕГРН в любой удобной форме;

при отсутствии такой записи сведения из ЕГРН могут быть представлены по запросу нотариуса на основании письменного заявления и исключительно в целях защиты прав и законных интересов граждан;

кроме того, продавец может передать выписку из ЕГРН, подтверждающую его право собственности, покупателю, который сможет проверить ее действительность с помощью сервиса на сайте Росреестра;

для защиты прав заявителей проверить достоверность выписки из ЕГРН можно будет с помощью специального QR-кода.

Как пояснили в Росреестре Татарстана, запрет на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя повысит взаимную ответственность при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить случаи мошенничества:

— Полная открытость данных о владельцах недвижимости в ЕГРН вызывала беспокойство у многих граждан, особенно престарелых и одиноко проживающих. Многие даже не знали, что их персональные данные предоставляются через открытый доступ в Едином государственном реестре недвижимости. К примеру, любое лицо, получив сведения ЕГРН о квартире одиноко проживающего пенсионера, получало сведения об адресе квартире, этаже, на котором она находится и сведения о самом собственнике. Таким образом, ничего не мешало лицам, имеющим противоправные умыслы, воспользоваться данной информацией для физического воздействия на такого собственника. Инициатива по усилению защиты персональных данных направлена на минимизацию таких случаев, — сказал врио заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

Госдума в первом чтении приняла законопроект Росреестра об установлении ответственности за противоправное распространение сведений, содержащихся в ЕГРН. Документ предлагает усилить существующие механизмы защиты прав граждан и государственных информационных систем. Ежегодно татарстанцы запрашивают порядка 6 млн сведений из ЕГРН.

В конце января вместо привычной Кадастровой палаты в Татарстане начал работать филиал публично-правовой компании «Роскадастр» по РТ.



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Маргарита Головатенко