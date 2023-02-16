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Татарстанца обвинили в возбуждении ненависти за комментарии в соцсетях

17:55, 16.02.2023
Татарстанца обвинили в возбуждении ненависти за комментарии в соцсетях
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

52-летнего татарстанца без определенного места жительства обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства за комментарии в социальных сетях, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в 2022 году мужчина находился на рабочем месте в Челнах в состоянии алкогольного опьянения. В одной из социальных сетей под публикациями в различных группах он оставлял комментарии, в которых усматривались признаки унижения представителей определенной национальности.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Причастность к совершению преступления обвиняемый полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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