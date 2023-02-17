Каждый пятый казанец предпочел бы вернуться к сезонному переводу времени

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

18% казанцев признались, что хотели бы жить по сезонному времени и переводить часы весной и осенью. Об этом говорится в результатах исследования сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

33% респондентов отметили, что их устраивает жизнь по зимнему времени как сейчас. Еще 9% опрошенных признались, что им бы хотелось жить по летнему времени. 24% горожан придерживаются нейтральной позиции по этому вопросу.

Также аналитики выяснили, что желание о том, чтобы перейти на летнее и зимнее время, чаще всего высказывали респонденты в возрастной категории старше 45 лет — 26%. Чтобы зимнее время, как сейчас, оставалось всегда, хотят больше всего женщины — 34%. Мужчины выбрали нейтральную позицию по этому вопросу — 39%, такая же позиция у россиян, которые моложе 34 лет — 42%.

13 февраля сообщалось, что депутат Государственной думы от КПРФ Михаил Матвеев отправил в правительство России законопроект о возврате перехода на летнее и зимнее время. Также он обратил внимание на то, что россияне массово просят «установить время, обеспечивающее им полноценный световой день».



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Антон Гаврилов