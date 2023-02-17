Эксперт: в 2023 году цены на квартиры в Татарстане расти не будут

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

2022 год для рынка недвижимости был достаточно тяжелым, считает вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан, директор «НЛБ-Недвижимость» Андрей Савельев:

— Ипотека в 2022 году тоже сильно просела, особенно если брать весну. В апреле — мае ипотека была абсолютно недоступна. Потом ситуация выправилась, но все равно количество сделок с ипотекой меньше, чем в 2021 году.

Также провал, по оценкам Савельева, можно зафиксировать на первичном рынке.

— В июне многие застройщики за месяц продали столько же квартир, сколько они продавали за один день в 2021 году, — сообщил он. — Во-первых, это связано с большим ростом цен на первичном рынке. У нас впервые за многие годы первичка стала стоить дороже, чем вторичка. И это один из главных факторов, почему люди переориентировались на вторичный рынок и загородную недвижимость.

В 2023 году цены на недвижимость на первичном рынке расти не будут, уверен он. Упасть цены не могут, потому что застройщики не могут снижать цены, которые уже зашиты в финансовой модели. Все застройщики работают по проектному финансированию. Поэтому снижение цены будет маскироваться под разнообразные маркетинговые акции.

Спрос на вторичном рынке, по его прогнозам, будет расти, потому что первичный стал для многих недоступным. Но цены на вторичке расти не будут.

Кроме того, в этом году выровняется ситуация с ипотекой:

— Сейчас запускаются дополнительные ипотечные программы по загородному рынку. И я все-таки надеюсь, что на вторичном рынке тоже придумают льготную программу. Такие разговоры уже ходят, пока ипотека на вторичном рынке достаточно дорогая, — считает он.

2023 год, по ожиданиям Савельева, будет легче:

— Судя по нашей аналитике, дно уже пройдено. Сейчас будет стабилизация до апреля — мая, а там мы уже увидим повышение спроса на жилье, — прогнозирует он. — В этом году на рынок недвижимости будут влиять ключевая ставка ЦБ и внедрение новых ипотечных продуктов. Например, исламской ипотеки. Татарстан, к примеру, выступил с аналогом исламской ипотеки на загородное жилье. Есть предложение в ипотеку включать ремонт и мебель. Это может также повлиять на спрос. Кстати, выплаты мобилизованным тоже пойдут на рынок недвижимости. Я вчера общался с одним мобилизованным, который приехал в отпуск. У него в планах купить квартиру.

В 2022 году было тяжело, но катастрофа не случилась: «Рынок не умер, а плохо, но жил, — смеется эксперт. — Если бы ключевую ставку не вернули обратно, вот тогда была бы катастрофа».

В некоторых регионах России в 2022 году, по его словам, даже зафиксирован рост цен. В Ижевске, например, цены растут, потому что там не такой объем строительства и ввода жилья, как в Татарстане.

— С другой стороны, примерно 60% введенного жилья сегодня не продано. Идет затоваривание, — говорит Савельев. — Непроданных квартир много, а количество нуждающихся в улучшении жилищных условий не сокращается. Потребность в улучшении жилищных условий сегодня большая. В прошлом году я делал крупное исследование: 85% населения Казани нуждаются в покупке или улучшении жилищных условий. Но из этих 85% только 30% могут себе позволить себе покупку жилья. Больше половины населения города не могут это себе позволить.

Подробнее о том, что ждет рынок недвижимости в этом году — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

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Юлия Гараева