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Татарстан вошел в число лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов

17:58, 25.01.2023
Татарстан вошел в число лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов
Фото: kpfu.ru

Татарстан оказался в числе лидеров рейтинга научно-технологического развития регионов, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Рейтинг был сформирован впервые по поручению президента России. Его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Томская область, Башкортостан и Татарстан.

Всего в 85 региональных вузах за два года число бюджетных мест выросло более чем на 20%. Генеральным разработчиком Программы научно-технологического развития Татарстана является КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году выручка ИТ-отрасли Татарстана выросла почти на 30%. В сравнении с 2021 годом выручка в ИТ-отрасли увеличилась с 116 до 150 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбществоВласть БашкортостанТатарстан

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