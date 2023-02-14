В Татарстане 99 учебных организаций готовят специалистов для дорожно-транспортной отрасли — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Казанском автотранспортном техникуме — 1,3 тысячи студентов. Обучение проходит по семи специальностям. Самые востребованные — техобслуживание и ремонт двигателей, организация перевозок, эксплуатация подъемных транспортных машин. Много желающих хотят стать водителями локомотива.

Студенты изучают технику по частям. По их словам, вживую изучать механизмы гораздо лучше, чем в онлайн-режиме.

Сегодня специалистов для дорожно-транспортной отрасли готовят 99 учебных организаций Татарстана. Ежегодно выпускаются около 8 тысяч студентов. Треть из них продолжает работать по профилю.

В этой отрасли главные проблемы — капремонт общежитий, привлечение молодых педагогов, закупка крупногабаритной техники для мастерских. Эти проблемы планируют обсудить на следующем заседании комитета по жилищной политике в расширенном составе совместно с представителями комитета Госсовета по образованию.

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Маргарита Головатенко