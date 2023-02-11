«Ростелеком» выплатит 1 миллион рублей за обнаружение уязвимости на «Госуслугах»

Фото: пресс-служба «Ростелеком»

Минцифры объявило о запуске проекта, участникам которого предлагается попытаться найти некоторые уязвимости на электронных ресурсах правительства. Cпонсировать программу будет «Ростелеком». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Интернет-пользователям, которые зарегистрируются в данной программе (багхантерам) предложат взломать «Госуслуги» и Единую систему идентификации и аутентификации. Отмечается, что тем участникам, которые смогут найти критическую уязвимость в защите ресурсов «Ростелеком» выплатит 1 миллион рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По информации источника, участвовать в данной программе смогут россияне, которые зарегистрировались на платформах BI.ZONE (регистрация от 18 лет) или Standoff 365 Bug Bounty (от 14 лет, если есть письменное согласие родителей). Помимо этого сообщается, что за выявление уязвимости средней степени «Ростелеком» выплатит сумму в размере от 50 тысяч рублей. Бонус в размере до 200 тысяч рублей получат те участники, которые найдут уязвимость высокой степени. Тем, кому удастся найти уязвимость низкой степени Минцифры вручит подарки с символикой проекта.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, в этом вопросе не менее важно «подумать о законодательном закреплении прав «белых» хакеров».

— Мы понимаем, что сейчас эта работа не совсем легальна, но если она идет в интересах государства, то следует предусмотреть освобождение от ответственности, — отметил он.

9 февраля замдиректора созданного ФСБ национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов на полях пленарного заседания «Инфофорум-2023» заявил, что российская инфраструктура стала чаще подвергаться кибератакам после начала спецоперации на Украине. Он также отметил, что выросла скорость исполнения подобных атак.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов