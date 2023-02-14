СМИ: компания «Связной» инициирует банкротство

ООО «Сеть Связной» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о собственном банкротстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Среди кредиторов ретейлера в сообщении указаны «Совкомбанк», «Альфа-Банк», ООО «Мерлион», ООО «РБ Факторинг», «Вымпелком».

В 2022 году к «Связному» было подано несколько крупных исков. Так, в январе 2023 года суд решил взыскать со «Связного» в пользу дистрибьютора «Мерлион» (Merlion) задолженность по договорам поставки в размере 5 млрд рублей (с учетом неустойки в 598 млн рублей). В декабре 2022 года суд удовлетворил иск «Вымпелкома» о взыскании со «Связного» 839 млн рублей авансового платежа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Компания «Связной» была основана в 1995 году. Она специализируется на продаже широкого ассортимента различных товаров (смартфоны, персональные средства связи, компьютерная техника, ноутбуки, крупная и мелкая бытовая техника, портативная цифровая аудио-, фото- и видеотехника, аксессуары и прочее), а также бытовых товаров. В 2017 году началось объединение компаний «Связной» и «Евросеть». По состоянию на 2020 год у розничной сети было 4 000 торговых точек.



В декабре прошлого года «Связной» был в предбанкротном состоянии. Тогда же «МегаФон» продал миноритарную долю в «Связном».

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Айрат Назипов