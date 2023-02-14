В Казани хотят наказать обстрелявшего собаку живодера

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Житель Казани, обстрелявший собаку в ЖК «Светлая Долина», до сих пор не наказан. Об этом сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Инцидент произошел еще в конце января. Мужчина обстрелял собаку из ружья, повредив ей задние лапы. Сейчас она находится на лечении. По словам жителей, это не первый случай, когда сосед стреляет в животных из окна.

— Заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин направил заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животным. Подготовлена жалоба в прокуратуру в связи с отказом в возбуждении уголовного дела по обращению жителей дома. Будем добиваться справедливого наказания живодера, — рассказали в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мэрии отметили, что 17 февраля состоится заседание Общественного Совета вместе с представителями районов и городов Татарстана. На ней обсудят вопросы защиты животных.

Напомним, два года назад в Васильево неизвестный выстрелил в собаку из арбалета. Животное несколько дней ходило со стрелой в голове.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов