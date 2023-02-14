Главное о коронавирусе на 14 февраля: расследование истоков COVID-19, сдача тестов перед посланием Путина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане коронавирусом заразились 196 325 человек.

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 99 человек. Всего на 14 февраля в республике зарегистрировано 196 424 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 192 536 человек, за минувшие сутки — 58. Всего скончались 2 010 татарстанцев, последний раз о смерти сообщалось 20 января — умер один человек. Госпитализировали еще 75 человек.



По данным на 13 февраля, в Татарстане коронавирус был выявлен у 104 человек. Всего в республике было зарегистрировано 196 325 случаев заболевания COVID-19. Ни одного человека не выписано в связи с выздоровлением (всего в регионе зарегистрировано 192 478 выздоровевших пациента). Число летальных исходов достигло уровня в 2 010 жителей: о смерти из-за болезни сообщалось 20 января — умер один человек.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Северной Осетии выросло количество закрытых на карантин детсадов и школ.

За последние сутки в России выявили 9 826 случаев коронавируса, выздоровели 10 420 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 093 549, а выздоровевших — до 21 449 598. Госпитализированы за сутки 1662 человека. Умерли за сутки 35 россиян. За весь период в России от коронавируса скончался 395 616 человек.



Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в городе не привел к увеличению числа госпитализаций. В эфире «Радио России» он сообщил, что к концу прошлой неделе показатель суточной заболеваемости превысил 1400 случаев.



В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) стартовал арктический культурный форум, в котором участвуют специалисты из 20 регионов, включая Донбасс. В пресс-службе окружного правительства сообщили, что данное культурное мероприятие региона из-за пандемии COVID-19 не проводилось три года. Отмечается, что участники форума обсудят цифровое будущее библиотек, формирование имиджа музеев, а также затронут вопрос перспективы развития культурно-досуговых учреждений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Северной Осетии выросло количество закрытых на карантин детсадов и школ. Об этом рассказали в Минобрнауки республики. По информации источника, на карантин полностью закрыты 16 детсадов, 8 школ, 26 групп в садиках и 53 класса. В сообщении также отмечается, что «количество отсутствующих учащихся увеличивается». Чтобы улучшить эпидемическую ситуацию глава республики Сергей Меняйло предложил добавить к предстоящим праздничным дням в школах несколько выходных.

За прошедшую неделю заболеваемость COVID-19 в России выросла на 30,5%. Число госпитализаций увеличилось на 23,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Отмечается, что рост числа госпитализаций наблюдался в 62 регионах, заболеваемость вирусом выросла в 74 субъектах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутаты Госдумы России в ближайшее время должны будут пройти три теста на COVID-19. Об этом сообщил депутат Госдумы Денис Парфенов. Он выразил мнение, что такие меры могут быть связаны с предстоящим посланием президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля. Парламентарий также сообщил, что пробы будут брать 14, 16 и 20 февраля.

Глава регламентного комитета Совфеда Вячеслав Тимченко сообщил, что сенаторов известили о дате послания российского лидера Владимира Путина Федеральному посланию России. По его словам, 20 февраля утром они должны будут пройти тестирование на COVID-19.

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с mk.ru признался, что заразился новым штаммом COVID-19 «кракен». Он сообщил, что сейчас у него нет температуры, однако есть кашель и насморк. Пригожин также заявил, что при первых признаках заболевания сразу же обратился к врачам и не стал заниматься самолечением. В заключение продюсер отметил, что к своему здоровью нельзя относится халатно.

Фото: Wikipedia.org

В Швейцарии столкнулись с нехваткой лекарств

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 673 036 243 раз, 6 855 076 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (102 870 369). На второй строчке — Индия (44 685 499), на третьей — Франция (39 770 404), на четвертой — Германия (37 928 944), на пятой — Бразилия (36 953 492).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 114 545). За ними следуют Бразилия (697 762), Индия (530 753), Россия (387 620, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 580).



За время пандемии было сделано 13 286 066 652 инъекции вакцины против коронавируса.

Палата представителей Конгресса, которая находится под контролем у республиканцев, начала расследовать происхождение COVID-19, запросив информацию у чиновников администрации президента США Джо Байдена. По информации агентства Associated Press, специальный подкомитет по пандемии коронавируса запросил информацию о происхождении вируса у старшего медицинского советника американского лидера Энтони Фаучи и еще у нескольких человек. По словам председателя подкомитета Бреда Венструпа, «расследование должно начаться с того, где и как появился этот вирус».

Супруга короля Великобритании Карла III королева-консорт Камилла заразилась COVID-19. Как сообщил Букингемский дворец, 75-летняя женщина испытывала симптомы простуды, а тест на коронавирус оказался положительным. В пресс-службе дворца также рассказали, что на этой неделе все публичные мероприятия с участием Камиллы отменили.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Швейцарии столкнулись с нехваткой лекарств. Об этом сообщила президент общества фармацевтов pharmaSuisse Мартина Руггли. В интервью газете Blick она сказала, что сейчас «около семи процентов всех лекарств, возмещаемых по линии медицинского страхования, недоступны». По ее мнению, возникшая проблема связана с пандемией COVID-19. Она объяснила, что большая часть активных веществ лекарств производится в Индии и Китае, которые из-за пандемии не могли экспортировать их в большом объеме. В заключение Руггли подчеркнула, что этот вопрос быстро решить не получится.

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Антон Гаврилов