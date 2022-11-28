Меморандум об экспорте автомобилей подписали Россия и Иран

Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает "РИА Новости".

— Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию) на 300 миллионов долларов, — приводит агентство Fars слова глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш.

Фото: pxhere.com



Автомобили в Иране производит крупнейшая компания Iran Khodro. Среди известных моделей этой марки: седан Samand, построенный на базе Peugeot 405. Выпускаются также перелицованные автомобили Peugeot, кроссоверы китайских марок Haima и Dongfeng. Компания готовится выпустить новую модель Rira, построенную по аналогу с Peugeot 208, 508 и 2008.

Напомним, Кроссовер Peugeot 3008 назван лучшим европейским автомобилем 2017 года. Результаты конкурса Car of the Year 2017 объявили перед открытием ежегодного автосалона в Женеве. Всего в этом году в конкурсе участвовали 29 новинок рынка, из которых только семь вышли в финал.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова