«Известия»: в России предложили снизить пенсионный возраст для отцов многодетных семей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В России предложили снизить пенсионный возраст отцов из многодетных семей на один год на каждого ребенка. Но не более пяти лет. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на комплекс мер, разработанных комиссией Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей.



Также предлагается продлить до 2030 года действие закона, в рамках которого многодетные семьи, у которых родились третий и последующие дети, смогут погасить обязательства по ипотечному жилищному кредиту в размере до 450 тыс. рублей.

В комиссии считают, что демографическая ситуация, которая сложилась в России, близка к «чрезвычайной». Поэтому нужно усилить меры, направленные на поддержку рождения третьего и последующих детей, многодетных семей и работающих родителей.

В письме общественников в правительство также говорится и о «сокращение абортов по так называемым социальным показаниям».



Органам власти субъектов, имеющих уровень суммарного коэффициента рождаемости ниже 1,7 ребенка на женщину, хотят рекомендовать ввести региональную субсидию в размере не менее 550 тыс. рублей в 2023 году, чтобы общая сумма федеральной и региональной субсидий в 2023 году составляла не менее миллиона рублей.

И особое внимание авторы уделили многодетным отцам: так, они просят внести изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», предоставив отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации гражданам, имеющим на иждивении трех и более детей в возрасте до 16 лет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова