Школьники казанского микрорайона «Салават купере» увидели работу передвижной лаборатории КОСа

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Что такое газоанализатор, воздухозаборное устройство и метеорологический комплекс? Об этом и не только экологи «Казаньоргсинтеза» рассказали ученикам седьмого класса многопрофильной гимназии №189 «Заман» в микрорайоне «Салават купере — 2». К ним специалисты предприятия приехали на необычной машине — мобильной лаборатории, чтобы наглядно показать, как происходит замер параметров атмосферного воздуха в любой части города и района.

Эколаборатория на колесах заехала прямо на территорию образовательного учреждения.

— Это передвижная экологическая лаборатория. Машина оснащена современными устройствами: автоматическими анализаторами, хроматографами, специализированными генераторами азота, кислорода, компрессорами и другим оборудованием. С их помощью мы выявляем степень загрязнения воздуха, измеряем метеорологические параметры: скорость и направление ветра, влажность, температуру и атмосферное давление, — объясняет ведущий инженер-химик КОСа Рузиля Бахтиярова.

По словам эколога, мобильная лаборатория отбирает пробы воздуха в среднем три раза в сутки. Замеры происходят на границе санитарно-защитной зоны. Результаты становятся известны в течение часа.

Также не оставляют без внимания лаборанты «Казаньоргсинтеза» и жалобы от населения. По просьбе жителей они выезжают в жилые кварталы для оценки качества атмосферного воздуха. В этот день пост мониторинга был развернут в казанском микрорайоне «Салават купере — 2». Каждый желающий школьник смог попробовать себя в роли лаборанта — принять участие в отборе проб воздуха.

— Проводить такие практические занятия для ребят очень важно и полезно. Они не просто в теории будут знать, что ежедневно предприятие проводит замеры, но и могут убедиться, что за чистотой и качеством воздуха следят. Тем более мы живем недалеко от промышленной зоны и здесь бывают запахи. Теперь благодаря такой эколаборатории можно отслеживать и видеть, как проводятся замеры и разобраться в объективности анализов, — отметила учитель русского языка и литературы школы №189 Розалия Фаттахова. — Было бы интересно, если такие выезды кооперировались с уроками химии. Тогда бы дети получили больше практической пользы, потому что учитель предметник смог бы задать те вопросы, которые помогут детям посмотреть на прикладной характер таких наук. Мне кажется, даже в рамках внеурочной деятельности такое мероприятие очень полезно для расширения кругозора.

Знакомство учащихся с передвижной лабораторией длилось около часа. Прямо на глазах детей лаборанты отобрали пробы воздуха по 24 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другие химические вещества.

Чуть позже школьники смогли убедиться, что воздух в этот день в микрорайоне чистый — все показатели в норме.

— Меня больше всего поразила сама машина, ее технические характеристики и возможности. У лаборатории качественное программное обеспечение, много функций. Видно, что лаборатория оснащена автоматизированной системой сбора и обработки информации. Было интересно об этом узнать, — с восторгом рассказывает ученик инженерного класса Роман Иванов.

— Моя мама работает на «Казаньоргсинтезе», но я не знала, что есть такая мобильная экологическая лаборатория, которая ездит по городу и оперативно контролирует состояние атмосферного воздуха. Теперь я знаю, что состояние воздуха в нашем микрорайоне под строгим контролем, — сказала ученица 7 «И» класса школы №189 Зайнап Нигматуллина.

— Для меня было все интересно и познавательно. Особенно удивило то, что в машине все так систематизировано и результаты анализов становятся известны так быстро. Радует, что теме экологии уделяется большое внимание, — поделилась впечатлениями ее одноклассница Самира Хабибуллина.

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Напомним, ранее «Реальное время» сообщало, что сотрудники КОСа показали принцип работы передвижной экологической лаборатории детям из школы №130 Московского района Казани.



Люция Кашапова, фото: пресс-служба ПАО «Казаньоргсинтез»