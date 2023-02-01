Казанским школьникам показали работу передвижной экологической лаборатории КОСа

Фото: пресс-служба КОСа

У учащихся 11-го класса школы №130 Московского района Казани состоялся особенный урок экологии. К ним приехала мобильная лаборатория «Казаньоргсинтеза». Школьники смогли принять участие в отборе проб воздуха и познакомиться с особенностями работы передвижного экологического поста.

О том, для чего и как происходит замер параметров атмосферного воздуха, ребятам рассказала начальник санитарно-промышленной лаборатории центральной заводской лаборатории КОСа Лилия Сиразиева:

— У «Казаньоргсинтеза» есть своя защитная зона. Это расчетное расстояние, за территорией которого все превышения загрязняющих веществ должны быть минимизированы. Мы сейчас с вами находимся за границей санитарно-защитной зоны, значит, все наши замеряемые компоненты должны быть менее предельно допустимой концентрации атмосферного воздуха. Данная лаборатория поможет нам с вами это определить. Внутри машины находятся пять газоанализаторов и два хроматографа. Машина отбирает пробы по 24 ключевым показателям: сероводород, аммиак, оксид азота, диоксид серы, углерод оксида, ароматические углеводороды и другие химические вещества.

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В этот день отбор проб происходил при непосредственном участии школьников, специалисты лаборатории подробно комментировали каждое свое действие и показатели лаборатории. Учащиеся своими глазами смогли убедиться в том, что воздух на территории их родной школы чистый — все показатели в норме.

— Такие практические занятия очень полезны для ребят. В первую очередь, это профориентационная работа. Возможно, увидев мобильную экологическую лабораторию в деле, они тоже в будущем захотят связать свою судьбу с «Казаньоргсинтезом». К тому же они наглядно увидели, как осуществляется контроль качества атмосферного воздуха, отбор проб, задали интересующие вопросы специалистам. Многие из учеников уже знают о предприятии по рассказам своих родителей, которые работают на КОСе. И примерно десять процентов наших учащихся потом идут работать на «Казаньоргсинтез», — говорит классный руководитель 11а класса средней образовательной школы №130 им. Героя РФ майора С.А. Ашихмина Венера Сафина. — Поэтому им это очень интересно. Спасибо «Казаньоргсинтезу», что организовывает такие мероприятия. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Своими впечатлениями поделились и ученики.

— Интересно было наблюдать, как отбирают пробы экологи, проводят анализы. Для меня было открытием то, что результаты уже были известны через час. Все показатели были в норме, это порадовало. Значит, сотрудники предприятия следят за чистотой воздуха, — сказала ученица 11а класса Полина Урусова.

— Очень радует, что промышленное предприятие заинтересовано в сохранении экологии, отслеживает качество воздуха, заботится о жителях, которые живут рядом. Потому что это очень важно. Это та среда, в которой мы живем. В особенности меня удивила сама мобильная лаборатория, которая оснащена современным оборудованием, — добавила ее одноклассница Ольга Звягинцева.

Передвижная лаборатория в среднем отбирает пробы атмосферного воздуха три раза в сутки на границе санитарно-защитной зоны, а также при необходимости, по запросу жителей и при их участии проводит оценку качества воздуха в жилых районах рядом с предприятием. Результаты анализов становятся известны в течение часа.

