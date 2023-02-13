Возбуждено дело о растрате «Башспиртом» 400 млн рублей

По факту действий должностных лиц АО «Башспирт» возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).



Следствие установило: в 2019—2020 годах должностные лица АО «Башспирт» заключили с единственным поставщиком более 4 тысяч договоров по завышенным ценам на закупку товаров и оказание услуг по завышенным ценам, таким образом нарушив конкурсные процедуры и требования законодательства.

По таким же условиям АО «Башспирт» и индивидуальный предприниматель в 2019 году заключили договор аренды нежилого 3-этажного здания «Дом Бушмариных», который является памятником архитектуры, сроком на 10 лет общей стоимостью 177 млн рублей. Собственник сменился, и «Башспирт» заключило с ним дополнительное соглашение, согласившись с повышением арендной платы до 203 млн рублей.

После заключения договора аренды через дочернюю организацию АО «Башспирт» закупили мебель и отремонтировали здание почти за 50 млн рублей, что превышает стоимость его аренды за 5 лет. При этом стоимость работ и товаров была выше рыночной, а контрагентами выступали подконтрольные акционерному обществу лица и организации.

Также установлено, что по указанию и с одобрения должностных лиц АО «Башспирт» были отчуждены объекты недвижимости, принадлежащие дочерней организации ООО ТД «Башспирт», расположенные по всей республике, по заниженной цене — общей стоимостью более 132 млн рублей, тогда как их рыночная стоимость составляла свыше 200 млн рублей. Покупателями объектов были знакомые, родственники и друзья аффилированных лиц из числа должностных лиц, бывших сотрудников и членов совета директоров ООО ТД «Башспирт». В последующем между новыми собственниками и ООО ТД «Башспирт» были заключены договоры аренды указанных объектов на 10 лет с завышенными арендными платежами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В результате умышленных преступных действий должностных лиц АО «Башспирт» единственному акционеру — Башкортостану — был причинен ущерб на общую сумму свыше 400 млн рублей.

Преступные факты выявлены в ходе совместной работы следователей СКР совместно с оперативниками ФСБ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступлений, а также лица, их совершившие.

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего руководителя обществ с ограниченной ответственностью «УК «Экопарк Дубрава» и «Экопарк Сервис». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Он завышал стоимость договоров и присваивал себе остаток средств.

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Маргарита Головатенко