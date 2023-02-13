Новый вид мошенничества появился в России
В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники с помощью ботов бронируют все свободные лоты на сайтах визовых центров, а затем продают их. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
— После начала спецоперации на Украине получение россиянами виз в страны ЕС и США осложнилось не только западными ограничениями, но и действиями мошенников, которые создают ботов автоматической записи в визовые центры и продают места, — отмечает издание.
Мошенники резервируют все свободные лоты, повторяя задачу поиска каждую минуту, чем усложняют задачу пользователю сделать запись самостоятельно, объяснила замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина.
Цена за запись в визовые центры Франции в Москве и Санкт-Петербурге начинается от 7,5 тысячи рублей за заявителя. В регионах эта сумма составляет 4 тысячи рублей.
Напомним, в Банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов, которые размещаются в общественных местах. После того как жертва переходит по QR-коду, она попадает в чат-бот в мессенджере, где ее информируют о якобы положенной выплате.
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