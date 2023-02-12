Число регионов ПФО с миграционным приростом сжалось до одного Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Миграционный прирост составил 9 142 человека

По итогам января — ноября 2022 года Татарстан оказался единственным регионом Приволжского федерального округа, где зарегистрировали миграционный прирост. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года его зафиксировали в 8 из 14 субъектов, входящих в ПФО. Помимо Татарстана это были Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Нижегородская, Оренбургская и Самарская области.

Как следует из данных официальной статистики, миграционный прирост в Татарстан по итогам января — ноября прошлого года оценивается в 9 142 человека. За этот период в республику прибыли 82 294 гражданина, покинули — 73 152.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По сравнению с январем — ноябрем 2021 года миграционный прирост в Татарстане сократился на 14%. Тогда он составял 10 634 человека, что было максимальным показателем в Приволжском федеральном округе.

Миграционная убыль в ПФО составила 18,4 тысячи человек

За 11 месяцев 2022 года миграционная убыль в Приволжском федеральном округе составила 18 434 человека. Прибыли в него за этот период 659 650 граждан, выехали — 678 084 гражданина.

Для сравнения, за январь — ноябрь 2021 года в Приволжском федеральном округе зарегистрировали миграционную прирост — 22 338 человек. Въехали на территорию его регионов за 11 месяцев 695 090 граждан, выехали — 672 752.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наибольшую миграционную убыль по итогам января — ноября 2022 года среди регионов ПФО зарегистрировали в Саратовской области — минус 5 566 человек. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наименьшую миграционную убыль зафиксировали в Самарской области — 327 граждан. Для сравнения, за январь — ноябрь 2021 года там было положительное значение — в 7 117 человек.

«Реальное время» на основе данных Росстата публикует сравнительную ситуацию по миграционным убыли и приросту за январь — ноябрь 2021 и 2022 годов:

Январь — ноябрь 2022 Январь — ноябрь 2021 Башкортостан -2449 +7963 Марий Эл -927 +854 Мордовия -2557 +553 Татарстан +9142 +10634 Удмуртия -447 +276 Чувашия -3249 -56 Пермский край -3853 -2908 Кировская область -423 -1253 Нижегородская область -2059 +4207 Оренбургская область -2954 +104 Пензенская область -2098 -671 Самарская область -327 +7117 Саратовская область -5566 -3915 Ульяновская область -667 -567

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Татьяна Демина