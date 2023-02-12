Число регионов ПФО с миграционным приростом сжалось до одного Татарстана
Миграционный прирост составил 9 142 человека
По итогам января — ноября 2022 года Татарстан оказался единственным регионом Приволжского федерального округа, где зарегистрировали миграционный прирост. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года его зафиксировали в 8 из 14 субъектов, входящих в ПФО. Помимо Татарстана это были Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Нижегородская, Оренбургская и Самарская области.
Как следует из данных официальной статистики, миграционный прирост в Татарстан по итогам января — ноября прошлого года оценивается в 9 142 человека. За этот период в республику прибыли 82 294 гражданина, покинули — 73 152.
По сравнению с январем — ноябрем 2021 года миграционный прирост в Татарстане сократился на 14%. Тогда он составял 10 634 человека, что было максимальным показателем в Приволжском федеральном округе.
Миграционная убыль в ПФО составила 18,4 тысячи человек
За 11 месяцев 2022 года миграционная убыль в Приволжском федеральном округе составила 18 434 человека. Прибыли в него за этот период 659 650 граждан, выехали — 678 084 гражданина.
Для сравнения, за январь — ноябрь 2021 года в Приволжском федеральном округе зарегистрировали миграционную прирост — 22 338 человек. Въехали на территорию его регионов за 11 месяцев 695 090 граждан, выехали — 672 752.
Наибольшую миграционную убыль по итогам января — ноября 2022 года среди регионов ПФО зарегистрировали в Саратовской области — минус 5 566 человек. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Наименьшую миграционную убыль зафиксировали в Самарской области — 327 граждан. Для сравнения, за январь — ноябрь 2021 года там было положительное значение — в 7 117 человек.
«Реальное время» на основе данных Росстата публикует сравнительную ситуацию по миграционным убыли и приросту за январь — ноябрь 2021 и 2022 годов:
|
Январь — ноябрь 2022
|
Январь — ноябрь 2021
|
Башкортостан
|
-2449
|+7963
|
Марий Эл
|-927
|+854
|
Мордовия
|-2557
|+553
|
Татарстан
|+9142
|+10634
|
Удмуртия
|-447
|+276
|
Чувашия
|-3249
|-56
|
Пермский край
|-3853
|-2908
|
Кировская область
|-423
|-1253
|
Нижегородская область
|-2059
|+4207
|
Оренбургская область
|-2954
|+104
|
Пензенская область
|-2098
|-671
|
Самарская область
|-327
|+7117
|
Саратовская область
|-5566
|-3915
|
Ульяновская область
|-667
|-567
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