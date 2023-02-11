Число погибших при землетрясении в Турции превысило 22 тысячи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 22 327, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Он отметил, что количество раненых увеличилось до 80 278 человек, сообщает «РИА Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о переводе всех вузов в стране на дистанционное обучение. Решение связано с последствиями разрушительных землетрясений. Также турецкий лидер упомянул, что во всех общежитиях, находящихся на балансе государства, разместят жителей зоны бедствия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Землетрясение, происшедшее в понедельник, стало в 3 раза более разрушительным по сравнению с землетрясением 1999 года в Мраморном море, — заявлял Эрдоган.



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Маргарита Головатенко